Песков заявил, что идея создания федерального канала для молодежи нуждается в проработке

СЕГОДНЯ 14:10 2018-02-16T14:10:51+03:00

По данным СМИ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своим подчиненным подготовить предложения по созданию такого телеканала

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос создания в стране федерального канала для молодежи нуждается в глубокой проработке и должен быть рассмотрен кабмином.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава правительства России Дмитрий Медведев поручил своим подчиненным подготовить предложения по созданию такого телеканала.

"Ну, этот же вопрос сначала подлежит глубокой проработке", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как оценивают в Кремле такую инициативу.

Отмечалось, что поручение о проработке возможности создания телеканала, "освещающего деятельность в сфере молодежной политики", было дано премьер-министром по итогам Форума действий общероссийского народного фронта (ОНФ), прошедшего в конце декабря.

"Вопрос все-таки нужно адресовать правительству", — добавил пресс-секретарь главы государства.