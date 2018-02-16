Песков: в Кремле нет новых данных о погибших в Сирии россиянах

СЕГОДНЯ 14:33 2018-02-16T14:33:46+03:00

По словам пресс-секретаря президента, глава государства не принимал решения о засекречивании этой информации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают новыми данными о погибших в Сирии россиянах.

"Все, что мы могли сказать, мы уже сказали по этому вопросу", - сказал Песков.

Напомним, накануне он сообщал, что президент России Владимир Путин не принимал решения о засекречивании этих сведений.

Ранее представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ о якобы массовой гибели россиян 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, рекомендовал журналистам не оказываться "в плену у искаженных данных".

"Призываем все-таки не руководствоваться ошибочной информацией - преднамеренной или не преднамеренной - и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, дабы не быть в плену у искаженных данных", - добавил Песков.

Он отметил также, что в Кремле нет точных сведений, которые позволила бы точно назвать число находящихся в Сирии россиян.

"Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ, они не относятся к Вооруженным силам РФ, это все, что можно констатировать. Но в любом случае, конечно же, наши граждане остаются гражданами РФ, что бы ни было", - заключил пресс-секретарь президента.