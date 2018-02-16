Верховный суд отклонил иск Собчак с требованием отменить регистрацию Путина на выборах

СЕГОДНЯ 14:33 2018-02-16T14:38:54+03:00

По мнению кандидата от «Гражданской инициативы», Конституция не позволяет действующему главе государства баллотироваться на новый срок на выборах в марте этого года

Изменить размер текста: A A

Верховный суд РФ отклонил жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак с требованием отменить регистрацию действующего главы государства Владимира Путина на выборах в марте этого года.

Выдвиженец от «Гражданской инициативы» настаивает, что Конституция запрещает Путину баллотироваться на новый президентский срок. В частности, она ссылается на 81-ю статью основного закона, согласно которой «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд».

В своем иске Собчак указала, что Путин уже избирался в прошлом на два срока подряд, а также был исполняющим обязанности главы государства после отставки президента Бориса Ельцина.

Однако Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в регистрации Путина на президентских выборах, а также подтвердил, что его выдвижение на эту должность не противоречит Конституции.

«В удовлетворении административного иска Собчак Ксении Анатольевны об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года «О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина» отказать», - говорится в решении инстанции.

Доводы истца «несостоятельны и основаны на ошибочном толковании права», заявил представитель Генпрокуратуры, присутствовавший на заседании в Верховном суде.

Как сообщал ранее сайт «КП», в ЦИК также отметили несостоятельность жалобы Собчак. В комиссии подчеркнули, что 81-я статья Конституции трактуется однозначным образом и не запрещает участие Путина в грядущих президентских выборах.