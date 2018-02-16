Отважный студент спас упавшего на рельсы 2-летнего ребёнка

СЕГОДНЯ 14:50 2018-02-16T14:50:35+03:00

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В Милане студент, рискуя жизнью, спас двухлетнего ребёнка. Случай, который едва не стал трагическим, произошёл в метро Милана в минувший вторник, 13 февраля. Геройский поступок парня попал на камеру видеонаблюдения.

На записи мы видим, что малыш убежал от мамы, которая ждала поезд на платформе. Через несколько мгновений ребёнок упал на пути. Его мама и другие очевидцы ЧП бросились к краю платформы. Но прыгнул на рельсы только один молодой человек. К счастью, парню удалось вытащить и ребёнка, и его игрушку. А затем и самому выбраться.

Как выяснило издание Daily Mirror, герою всего 18 лет. Парень учится в одном из местных вузов. Имя отважного студента - Лоренцо Пианацца (Lorenzo Pianazza).

А спасённого ребёнка зовут Мохаммед, ему 2,5 года. После падения на рельсы малыша обследовали врачи, но не обнаружили ни одной серьёзной травмы - только царапины.