Владимир Путин поздравил Сирила Рамапосу с избранием президентом ЮАР

СЕГОДНЯ 15:37 2018-02-16T15:37:35+03:00

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Сирила Рамапосу с избранием на пост президента Южно-Африканской республики.

"Глава российского государства высоко оценил вклад Рамапосы в борьбу против апартеида и в становление в ЮАР демократического общества и выразил уверенность, что его деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему продвижению страны по пути прогресса и процветания", - сообщила пресс-служба Кремля.

Также Путин отметил дружественный характер отношений между Россией и ЮАР в своей поздравительной телеграмме. Глава российского государства выразил готовность к конструктивному диалогу и совместной работе с новым президентом ЮАР.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне на заседании Национальной ассамблеи был утвержден новый президент ЮАР Сирил Рамапоса, возглавляющий партию "Африканский национальный конгресс" (АНК). Он принес присягу и официально вступил в должность. Предыдущий президент Джейкоб Зума, находившийся на посту с 2009 года, согласился сложить с себя полномочия по требованию АНК.