ВЦИОМ назвал самые популярные крупные покупки россиян в 2017 году

СЕГОДНЯ 16:17 2018-02-16T16:17:56+03:00

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В прошлом году россияне стали чаще приобретать смартфоны, автомобили и домашние кинотеатры и телевизоры. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения «ВЦИОМ».

Согласно данным исследование, самым популярным приобретением уже несколько лет остается смартфон, причем число покупателей растет ежегодно — если в 2013-м его купили 14% респондентов, то в 2017 году уже 26%.

«На второе место в рейтинге покупок-2017 вышел автомобиль - его владельцем стал каждый десятый (11% - с 6% в 2015 году), еще по 10% приобрели телевизор/домашний кинотеатр, сделали ремонт в квартире», - говорится в сообщении ВЦИОМ.

В этом году большинство опрошенных планируют потратиться на ремонт (17%), автомобиль (10%), а также покупку дома или квартиры (9%). При этом исследователи отмечаю, что все больше россиян готовы вкладывать средства в путешествия и учебу: В 2018 году расходы на эти цели предусмотрели 15% и 10% соответственно против 10% и 3% в 2016 году.

«Весьма показателен рост внимания к инвестициям в образование! Известно, что это очень долгосрочные вложения, которые будут «отбиваться» годы и десятилетия. Раз люди идут на это, значит вектор развития страны рассматривается ими как позитивный», - прокомментировал результаты опроса ведущий эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.