Вяльбе назвала справедливой бронзу Спецова на Олимпиаде

СЕГОДНЯ 16:33 2018-02-16T16:34:01+03:00

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Российский лыжник Денис Спицов выиграл бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на Олимпиаде в Пхенчхане. Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе прокомментировала его выступление и назвала такую награду вполне заслуженной.

«Эмоции уже все, я выдохнула. <…> Конечно, он большой молодец, просто супер. Классически провел всю свою дистанцию. По-моему, он очень справедливо заработал медаль», - заявила Вяльбе в интервью телеканалу «360».

Напомним, российский спортсмен уступил в гонке швейцарцу Дарио Колонье и норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру. Лыжник пришел к финишу на 23 секунды позже победителя. Бронзовая медаль лыжника стала седьмой наградой для российской сборной на Играх-2018.

Ранее Елена Вяльбе дала большое интервью корреспонденту «КП» в Пхенчхане Дарье Асламовой. Президент Федерации лыжных гонок выразила мнение, что за допинг-скандалом с российскими олимпийцами стоят западные спецслужбы.