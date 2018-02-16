В Москве арестовали обвиняемого в убийстве мужчины у станции метро «Славянский бульвар»

СЕГОДНЯ 16:57 2018-02-16T16:57:10+03:00

Арестован обвиняемый в убийстве мужчины у станции метро «Славянский бульвар» в Москве Фото: "КП" Архив

Задержанный заявил во время допроса, что конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений

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В Москве арестовали обвиняемого в убийстве мужчины у подземного перехода около станции столичного метро «Славянский бульвар». Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Во время допроса задержанный признал вину и пояснил, что конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений», — сказала Иванова.

Она отметила, что задержанному предъявили обвинение, он арестован, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства человека у остановки общественного транспорта рядом со станцией метро «Славянский бульвар» в столице.

По данным следствия, 28 января у станции «Славянский бульвар» был убит мужчина 1989 года рождения. Он скончался на месте от полученного ранения. Отмечалось, что выстрел в человека был произведен из травматического пистолета.