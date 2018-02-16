Меркель не видит в «Северном потоке-2» угрозы для энергобезопасности Европы

СЕГОДНЯ 18:44 2018-02-16T18:45:05+03:00

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит в проекте газопровода «Северный поток-2» угрозы для энергобезопасности Европы. Об этом на заявила в ходе совместной пресс-конференции с премьером Польши Матеушем Моравецким.

«У нас разные взгляды на «Северный поток». Мы (Германия) считаем этот проект экономическим. Мы выступаем за диверсификацию. Проект не представляет собой угрозу для диверсификации», - сказала Меркель.

В свою очередь Моравецкий не согласился с таким подходом и напомнил, что реализация «Северного потока-2» повлечет за собой отстранения Украины от транзита российского газа.

«Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника», - поделился тонким наблюдением премьер Польши.

Он также выступил за распространение на «Севереный поток-2» норм третьего энергетического пакета ЕС.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает прокладку по дня Балтийского моря двух ниток газопровода суммарной мощностью 55 млрд кубометров в год для доставки топлива из России в Германию. Ожидается, что строительство завершится к концу 2019 года.

В настоящее время Еврокомиссия пытается внести поправки в газовую директиву ЕС с тем, чтобы распространить нормы Третьего энергопакета на «Северный поток-2». В частности, они предполагают доступ третьих сторон к прокачке газа и разделение деятельности по продаже и транспортировке топлива.

Также против проекта газопровода активно выступают США и Польша, которые пытаются продвинуть на европейском рынке собственные газовые проекты.