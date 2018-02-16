Социальная сеть «Вконтакте» полностью восстановила работу после сбоя

16 Февр. 20:21 2018-02-16T20:21:17+03:00

Причиной неполадок была авария в энергосистеме одного из дата-центров

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Социальная сеть «Вконтакте» полностью восстановила работу после масштабного сбоя, который затронул пользователей из различных городов России. При этом неполадки с доступом к сервису наблюдались как на сайте, так и в мобильном приложении.

Причиной сбоя в работе соцсети стала «серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров». Для устранения проблемы понадобилось несколько часов. Все это время доступ к некоторым функциям «Вконтакте» был ограничен.

Пользователи «Вконтакте» из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Владивостока, Санкт-Петербурга, Омска и других регионов запустили в соцсетях хэштеги #вкживи и #вкнеболей.

Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», последний крупный сбой в работе «Вконтакте» был зафиксирован в августе прошлого года. Тогда пользователи соцсети испытывали проблемы с отправкой и получением сообщений, а некоторые диалоги были полностью недоступны.