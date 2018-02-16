США увеличат количество «спутников Судного дня» на орбите

16 Февр. 20:44 2018-02-16T20:44:34+03:00

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Пентагон выведет на околоземную орбиту еще два спутника системы AEHF (Advanced Extremely High Frequency), которые должны обеспечить связь в условиях полномасштабного ядерного конфликта.

По данным издания Popular Mechanics, сейчас на орбите функционируют четыре подобных «спутника Судного дня». В 2019 и 2020 годах к ним присоединятся еще два помехоустойчивых аппарата, на создание и доставку которых уже выделено 29 млн долларов.

После начала ядерного конфликта атмосфера планеты будет заполнена заряженными частицами, излучающими электромагнитные волны. Обычная связь в таком «шуме» будет бесполезна, однако технология AEHF увеличивает вероятность прохождения сигнала. Кроме того она отличается высокой пропускной способностью и скоростью, устойчивостью к обнаружению и перехвату.

В командовании ВВС США отмечают, что развертывание дополнительных спутников укладывается в новую ядерную доктрину Вашингтона.

«Мы должны параллельно модернизировать всю ядерную триаду и системы боевого управления, которые обеспечивают ее эффективность», — заявила министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон.