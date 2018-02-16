Климкин прокомментировал встречу с Лавровым в Мюнхене: Пока ни о чем не договорились
Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили в ходе встречи в Мюнхене вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и роль ООН в этом процессе. Однако сторонам не удалось достигнуть каких-либо договоренностей.
«Был затронут ряд аспектов, касающихся внутриукраинского урегулирования и реализации положений «Комплекса мер по выполнению минских соглашений» от 12 февраля 2015 года, а также роли ООН на Украине», - лаконично прокомментировали итоги встречи в МИД РФ.
В свою очередь Павел Климкин отметил, что в рамках беседы обсуждалась возможность возобновления работы Совместного центра по контролю и координации в Донбассе, который ранее покинули российские представители. Также была поднята тема обмена пленными между Киевом и народными республиками.
«Пока мы не договорились ни о чем. Российская точка зрения другая. Будем работать дальше», - заявил Климкин.
Переговоры дипломатов прошли в преддверии министерской встречи «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) на полях мюнхенской конференции по безопасности.
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