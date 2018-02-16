2018-02-16T22:35:46+03:00
В мире

Глава МИД Венгрии: Киев развернул «международную кампанию лжи»

Будапешт вновь обрушился с критикой на новый украинский закон об образовании
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.Фото: REUTERS
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С принятием нового закона об образовании Украина запустила «международную кампанию лжи». Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

«Киев, который так рассчитывает на интеграцию в Европу, недавно грубо нарушил норму международного права по защите этнических меньшинств, соблюдение которой строго необходимо при вступлении в Европейский союз», - заявил венгерский министр.

По словам Сиярто, Киев отказался от диалога с нацменьшинствами в ходе принятия скандального закона. Вместо этого Украина «запустила международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров с целью скрыть полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии».

Глава МИД Венгрии призвал украинские власти отложить реализацию закона и согласовать его нюансы с закарпатскими венграми.

Как сообщал ранее сайт «КП», принятый Киевом закон об образовании предполагает постепенный переход образовательной системы на украинский язык. С 1 сентября 2020 года образование в стране должно стать полностью украиноязычным.

В свою очередь Будапешт неоднократно выступал с жесткой критикой закона, который нарушает права украинских нацменьшинств, в том числе закарпатских венгров. В частности, венгерские власти грозили приостановить ассоциацию Украины с ЕС в случае, если закон вступит в силу.

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