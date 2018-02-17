2018-02-17T01:17:32+03:00
Политика

Киевлянам разрешили по праздникам вывешивать бандеровские флаги

Красно-черные стяги в Киеве и не запрещали, горсовет просто определил 13 дат, по которым рекомендуется «украшать» ими здания и улицы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments22
Киевский городской совет разрешил использовать красно-черный флаг по праздникамКиевский городской совет разрешил использовать красно-черный флаг по праздникамФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 26 февраля, Киевский городской совет принял очень «важное» решение: не только разрешил использовать красно-черный флаг ОУН — УПА («Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия», запрещенные в России экстремистские образования) во время праздничных мероприятий, но и определил 13 памятных дат, по которым вывешивать бандеровские стяги на зданиях и улицах города рекомендуется.

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета. Уточняется, что в указанные дни «революционный флаг ОУН» будут поднимать и возле здания Киевсовета, и у помещений районных госадминистраций.

«Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни», - заявил соавтор этой идеи, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Он добавил, что в соответствии с проектом решения горсовет Киева «будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности» вывешивать флаг националистов в эти 13 праздников.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Памфилова рассказала, как делать селфи на избирательных участках
В медиадеревне в Пхенчхане нашли мертвым корейского журналиста
В Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross
Отец погибшей в детсаду девочки: дочь часто капризничала по утрам и не хотела идти в садик
Российский космонавт выложил фото «катастрофически высохшего» Аральского моря
Погода в Москве на 17 февраля 2018 года: снег и потепление ожидаются в столице
После землетрясения в Мексике зафиксированы свыше 120 повторных толчков
Управляющий директор «ВКонтакте» рассказал о причине сбоя в работе соцсети
Саакашвили предрек Украине скорый развал
Американец признался в краже личных данных на фоне «дела России»
Пушков: Выступление Порошенко перед полупустым залом не вызвало интереса
В Мексике произошло новое сильное землетрясение
Порошенко призвал запретить флаг России во всем мире
СМИ сообщили, что Турция применила в Африне отравляющий газ
Лавров: Киев уже раздражает Запад
Евгений Давыдович покинул пост главы правления Бинбанка
Лавров: Россия запускает судебные иски по захвату российской дипсобственности в США
Порошенко: Россия развязала мировую гибридную войну