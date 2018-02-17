Киевлянам разрешили по праздникам вывешивать бандеровские флаги

СЕГОДНЯ 01:07 2018-02-17T01:17:32+03:00

Красно-черные стяги в Киеве и не запрещали, горсовет просто определил 13 дат, по которым рекомендуется «украшать» ими здания и улицы

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В пятницу, 26 февраля, Киевский городской совет принял очень «важное» решение: не только разрешил использовать красно-черный флаг ОУН — УПА («Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия», запрещенные в России экстремистские образования) во время праздничных мероприятий, но и определил 13 памятных дат, по которым вывешивать бандеровские стяги на зданиях и улицах города рекомендуется.

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета. Уточняется, что в указанные дни «революционный флаг ОУН» будут поднимать и возле здания Киевсовета, и у помещений районных госадминистраций.

«Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни», - заявил соавтор этой идеи, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Он добавил, что в соответствии с проектом решения горсовет Киева «будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности» вывешивать флаг националистов в эти 13 праздников.