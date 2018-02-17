Американец признался в краже личных данных на фоне «дела России»

СЕГОДНЯ 05:12 2018-02-17T05:27:08+03:00

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Американец по имени Ричард Пинедо признал себя виновным в краже персональных данных сограждан в связи с расследованием предполагаемого «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.

Как говорится в опубликованном офисом спецпрокурора по «делу России» Роберта Мюллера соглашении о признании вины, Ричард Пинедо покаялся в том, что с 2014 по 2017 год руководил онлайн-сервисом Auction Essistance, который давал интернет-пользователям возможность обойти всевозможные проверки при платежах в сети. В частности, он продавал данные счетов, которые были приобретены на имена третьих лиц.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу американский Минюст выдвинул официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций в причастности к приписываемому нашей стране «влиянию» на выборы в США.

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