2018-02-17T06:25:47+03:00
Умные вещи

Управляющий директор «ВКонтакте» рассказал о причине сбоя в работе соцсети

Часть сервисов социальной сети в пятницу были недоступы из-за отключения напряжения в сети «Ленэнерго»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В работе "ВКонтакте" произошел сбойВ работе "ВКонтакте" произошел сбойФото: Анастасия Осипова
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Вчерашний сбой в работе популярной российской социальной сети «ВКонтакте» был вызван отключением напряжения в сети «Ленэнерго», сообщил на своей странице в соцсети управляющий директор компании Андрей Рогозов.

Он написал, что в пятницу «около 15:30 по питерскому времени в результате отключения напряжения в сети Ленэнерго произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование «ВКонтакте». Когда питание было восстановлено, пришлось отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работу соцсети, пояснил Рогозов.

В заключение он извинился перед всеми, кто столкнулся с неудобствами.

Пользователи "Вконтакте" пожаловались на неполадки

Пользователи "Вконтакте" пожаловались на неполадки

Как ранее сообщал сайт kp.ru, для устранения проблемы понадобилось несколько часов, но к вечеру работа соцсети была полностью восстановлена.

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