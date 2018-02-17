Управляющий директор «ВКонтакте» рассказал о причине сбоя в работе соцсети

СЕГОДНЯ 06:14 2018-02-17T06:25:47+03:00

Часть сервисов социальной сети в пятницу были недоступы из-за отключения напряжения в сети «Ленэнерго»

Изменить размер текста: A A

Вчерашний сбой в работе популярной российской социальной сети «ВКонтакте» был вызван отключением напряжения в сети «Ленэнерго», сообщил на своей странице в соцсети управляющий директор компании Андрей Рогозов.

Он написал, что в пятницу «около 15:30 по питерскому времени в результате отключения напряжения в сети Ленэнерго произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование «ВКонтакте». Когда питание было восстановлено, пришлось отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работу соцсети, пояснил Рогозов.

В заключение он извинился перед всеми, кто столкнулся с неудобствами.

Пользователи "Вконтакте" пожаловались на неполадки

Как ранее сообщал сайт kp.ru, для устранения проблемы понадобилось несколько часов, но к вечеру работа соцсети была полностью восстановлена.