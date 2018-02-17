После землетрясения в Мексике зафиксированы свыше 120 повторных толчков

СЕГОДНЯ 06:39 2018-02-17T07:01:43+03:00

Тысячи жителей Мехико в панике покинули свои дома и выбежали на улицы Фото: REUTERS

В столице выключились все светофоры, а в домах пропало электричество, президент страны созвал комитет по ЧС

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После нового мощного землетрясения в Мексике были зафиксированы 122 афтершока, около миллиона домов обесточены. Как сообщили власти штата Оахака, где произошел первый подземный толчок магнитудой 7,2, удар стихии не привел к человеческим жертвам, но вызвал разрушения и отключения электричества.

Как ранее писал сайт kp.ru, отголоски землетрясения ощущались в столице страны, расположенной на расстоянии более 350 километров от города Пинотепа-де-Дон-Луис, где находился его эпицентр. В Мехико выключились все светофоры и образовались пробки, а напуганные подземными толчками горожане даже с наступлением темноты не стали возвращаться в свои дома.

В связи с новым стихийным бедствием в стране мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето созвал экстренное заседание национального комитета по чрезвычайным ситуациям.

Консул России в Мексике Андрей Трояновский сообщил РИА Новости, что информации о россиянах, которые могли бы пострадать в результате землетрясения, в дипведомство не поступало.