Отец погибшей в детсаду девочки: дочь часто капризничала по утрам и не хотела идти в садик

СЕГОДНЯ 07:40 2018-02-17T07:40:57+03:00

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Журналисты поговорили с Ниязи Рзаевым - отцом трехлетней девочки, погибшей ранее в детском саду 2120 в Новой Москве. Как признался мужчина, его шестилетний сын посещает то же учреждение, где умерла его дочь, однако он не собирается переводить мальчика в другой детский сад.

«Я пока не знаю, заберу ли сына из этого садика. Мне надо вернуться на родину, ребенка похоронить. Наверное, будет туда ходить. Я же не говорю, что те, кто работает там, виноваты. Сейчас идет следствие, выяснят и результат нам скажут», - отметил Рзаев.

Также отец рассказал, что в последнее время его дочь часто капризничала по утрам и не хотела идти в детсад. При этом мужчина предположил, что у малышки мог быть конфликт с нянечкой.

«Изначально она нормально ходила, но в последнее время говорила: "Не хочу в садик ходить". Она говорила это каждое утро, но сегодня нет. Я не знаю, может быть, у нее был конфликт с нянечкой», - сказал Ниязи Рзаев в интервью телеканалу «360».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 16 февраля, воспитательница и нянечка детского сада 2120 вывели детей на прогулку, а когда спустя полчаса пошли на завтрак, забыли одного ребенка на улице. Вернулись за пропавшей практически сразу, однако было уже поздно - тело трехлетней девочки нашли в сугробе.