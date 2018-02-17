При пожаре на станции по переработке мусора в Китае погибли девять человек

СЕГОДНЯ 09:05 2018-02-17T09:05:41+03:00

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В субботу, 17 февраля, крупный пожар вспыхнул на станции по переработке мусора, расположенной на юге Китая, а именно в городе Цинъюан, что в провинции Гуандун.

По последним данным, в результате инцидента девять человек погибли, и еще один получил травмы. Причем, как стало известно, пострадавшего пришлось госпитализировать.

Кстати, к настоящему времени пожар удалось потушить. При этом местные стражи порядка приступили к расследованию причин ЧП и уже даже задержали первых подозреваемых, сообщает агентство Xinhua.

Отметим, пожары не редкость в Поднебесной. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года сильное возгорание произошло в пригороде Пекина. Тогда на тушение потребовалось около двух часов. Причем без жертв не обошлось: погибли 19 человек. кроме того, еще восемь пострадали.