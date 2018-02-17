2018-02-17T09:25:53+03:00
В мире

Ультраправые организовали митинг у посольства России в Токио

Активисты требуют «вернуть» Японии четыре острова Южно-Курильской гряды
Дарья ИВАШКИНА
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Япония считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими «северными территориями»Япония считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими «северными территориями»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 17 февраля, представители японских ультраправых организаций собрались у посольства России в Токио. Они проводят там разрешенный местными властями митинг с требованием «вернуть» Стране восходящего солнца четыре острова южной части Курильского архипелага.

В общей сложности в акции у здания диппредставительства нашей страны принимают участие около двух десятков человек, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что митингующие хотят, чтобы Москва передала их государству острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые в Японии все еще называют «северными территориями». Причем «возвращение» этих территорий Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале Япония выразила протест России из-за военных учений на южных Курилах. Между тем маневры не повлияли на планы японского премьер-министра Синдзо Абэ посетить РФ в мае.

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