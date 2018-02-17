2018-02-17T09:46:17+03:00
Экономика

Галицкий заплатит НДФЛ с продажи акций «Магнита»

Ранее стало известно о том, что ВТБ выкупил часть пакета бизнесмена за 138 млрд рублей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Основатель сети магазинов «Магнит» Сергей ГалицкийОснователь сети магазинов «Магнит» Сергей ГалицкийФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

Как стало известно, основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий заплатит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи 29,1% акций компании розничной торговли госбанку ВТБ.

«Налоги от продажи акций будут уплачены в бюджет Российской Федерации (в бюджет Краснодарского края и города Краснодара)», - цитирует сообщение «Магнита» ТАСС.

Стоит отметить, что Галицкий заплатит стандартный налог НДФЛ, ставка которого в настоящее время составляет 13%. При этом, как и положено, 15% от этой суммы пойдут в местный бюджет, а 85% - в региональный.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 16 февраля, появилась информация о том, что генеральный директор и основной владелец «Магнита» продает ВТБ 29,1% акций за 138 миллиардов рублей. Отмечалось, что соответствующее соглашение было заключено на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Таким образом, в ближайшее время государственная кредитная организация получает полный контроль над крупнейшей в нашей стране сетью универсамов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Польше заявили о разочаровании итогами переговоров с украинским вице-премьером
Турция опровергла применение химического оружия в Сирии
В Калуге в честь проводов зимы сожгли 30-метровое чучело Масленицы
Порошенко сообщил, при каких условиях будут возможны переговоры с Россией
Два человека погибли в результате взрыва на заводе во Франции
США заявили о готовности к диалогу с Россией по кибербезопасности
Украинские СМИ потребовали от Порошенко прекратить давление на свободу слова
В ДНР сообщили, что взяли в плен украинского военного
В московском детсаду, где умерла девочка, опровергли сообщения о травме другого ребенка
Лавров назвал трепотней заявления о «российском вмешательстве» в выборы в США
Twitter пообещал сотрудничать с Вашингтоном для предотвращения вмешательства в выборы
Китайские производители начали поставки яблок в Россию и Белоруссию
Лавров обратил внимание на коммерческую выгоду "Северного потока - 2"
Путин поприветствовал выпускников СПбГУ
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала олимпийской чемпионкой в масс-старте