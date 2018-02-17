Галицкий заплатит НДФЛ с продажи акций «Магнита»

СЕГОДНЯ 09:46 2018-02-17T09:46:17+03:00

Ранее стало известно о том, что ВТБ выкупил часть пакета бизнесмена за 138 млрд рублей

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Как стало известно, основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий заплатит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи 29,1% акций компании розничной торговли госбанку ВТБ.

«Налоги от продажи акций будут уплачены в бюджет Российской Федерации (в бюджет Краснодарского края и города Краснодара)», - цитирует сообщение «Магнита» ТАСС.

Стоит отметить, что Галицкий заплатит стандартный налог НДФЛ, ставка которого в настоящее время составляет 13%. При этом, как и положено, 15% от этой суммы пойдут в местный бюджет, а 85% - в региональный.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 16 февраля, появилась информация о том, что генеральный директор и основной владелец «Магнита» продает ВТБ 29,1% акций за 138 миллиардов рублей. Отмечалось, что соответствующее соглашение было заключено на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Таким образом, в ближайшее время государственная кредитная организация получает полный контроль над крупнейшей в нашей стране сетью универсамов.