Трамп посетил пострадавших при стрельбе в школе во Флориде

СЕГОДНЯ 10:02 2018-02-17T10:02:10+03:00

Также хозяин Белого дома встретился с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия

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В пятницу вечером, 16 февраля, президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей посетил больницу «Броуард Хелс Норт», расположенную в округе Броуард в американском штате Флорида. Там он посетил пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в минувшую среду, 14 февраля, в одной из школ города Парклэнд.

Посещение проходило в закрытом режиме, однако затем глава Соединенных Штатов вышел к прессе. В частности, общаясь с журналистами, хозяин Белого дома выразил восхищение работой врачей. «Работу, которую они (медики) проделали, потрясает», - сказал он.

А уже после общения со СМИ Трамп направился в офис шерифа округа Броуард, чтобы встретиться там с сотрудниками полиции и экстренных служб, которые первыми прибыли на место стрельбы, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, стрельба произошла в школе американского Парклэнда (штат Флорида) в среду днем, 14 февраля, - за 10 минут до окончания занятий. Как выяснилось, бойню устроил бывший ученик Николас Круз, который был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной. По последним данным, жертвами стрельбы стали 17 человек.