2018-02-17T10:02:10+03:00
В мире

Трамп посетил пострадавших при стрельбе в школе во Флориде

Также хозяин Белого дома встретился с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей посетил больницу «Броуард Хелс Норт»Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей посетил больницу «Броуард Хелс Норт»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу вечером, 16 февраля, президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей посетил больницу «Броуард Хелс Норт», расположенную в округе Броуард в американском штате Флорида. Там он посетил пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в минувшую среду, 14 февраля, в одной из школ города Парклэнд.

Посещение проходило в закрытом режиме, однако затем глава Соединенных Штатов вышел к прессе. В частности, общаясь с журналистами, хозяин Белого дома выразил восхищение работой врачей. «Работу, которую они (медики) проделали, потрясает», - сказал он.

А уже после общения со СМИ Трамп направился в офис шерифа округа Броуард, чтобы встретиться там с сотрудниками полиции и экстренных служб, которые первыми прибыли на место стрельбы, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, стрельба произошла в школе американского Парклэнда (штат Флорида) в среду днем, 14 февраля, - за 10 минут до окончания занятий. Как выяснилось, бойню устроил бывший ученик Николас Круз, который был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной. По последним данным, жертвами стрельбы стали 17 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Польше заявили о разочаровании итогами переговоров с украинским вице-премьером
Турция опровергла применение химического оружия в Сирии
В Калуге в честь проводов зимы сожгли 30-метровое чучело Масленицы
Порошенко сообщил, при каких условиях будут возможны переговоры с Россией
Два человека погибли в результате взрыва на заводе во Франции
США заявили о готовности к диалогу с Россией по кибербезопасности
Украинские СМИ потребовали от Порошенко прекратить давление на свободу слова
В ДНР сообщили, что взяли в плен украинского военного
В московском детсаду, где умерла девочка, опровергли сообщения о травме другого ребенка
Лавров назвал трепотней заявления о «российском вмешательстве» в выборы в США
Twitter пообещал сотрудничать с Вашингтоном для предотвращения вмешательства в выборы
Китайские производители начали поставки яблок в Россию и Белоруссию
Лавров обратил внимание на коммерческую выгоду "Северного потока - 2"
Путин поприветствовал выпускников СПбГУ
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала олимпийской чемпионкой в масс-старте