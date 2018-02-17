Оргкомитет Олимпиады-2018 отменил рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

СЕГОДНЯ 10:47 2018-02-17T10:49:48+03:00

Теперь спортсмены будут «отбивать кулачки»

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Организационный комитет XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане отменил рукопожатия хоккеистов. Как уточнили в Федерации хоккея России (ФХР), поводом для такого решения стала вспышка норовируса в нынешней олимпийской столице.

«Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!» - говорится в официальном Twitter ФХР.

Также в организации отметили, что рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд заменили «отбиванием кулачков».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях стало известно о вспышке норовирусной инфекции в Пхенчхане. По последним данным, в южнокорейском городе зарегистрировано уже более 230 случаев заражения. А накануне вирус подхватили два швейцарских фристайлиста: они стали первыми спортсменами, которые заразились норовирусом.

Кстати, причинами возникновения норовирусной инфекции, передающейся с пищей, как правило, являются нарушения требований гигиены.