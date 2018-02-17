Глава МИД ФРГ связал снятие антироссийских санкций с вводом миротворцев в Донбасс

СЕГОДНЯ 11:50 2018-02-17T11:51:02+03:00

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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая в субботу, 17 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, когда Евросоюз может начать снимать санкции с России. По его словам, ЕС приступит к поэтапной отмене введенных ранее ограничительные меры в случае ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс.

«Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции», - сказал министр.

Габриэль также заверил, что Германия намерена улучшать отношения Европейского союза с Россией. «Россия - наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения», - цитирует руководите немецкого дипведомства ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января стало известно, когда отменять санкции против РФ планируют в США. Как тогда заявили в госдепартаменте, ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит некие «провокационные и дестабилизирующие действия».