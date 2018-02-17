Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу в Мюнхене
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, она отметила, что глава незалежной показал флаг Евросоюза, который якобы украинские силовики когда-то повесили в Авдеевке, безлюдному залу.
При этом дипломат заметила, что Порошенко «вообще никуда с пустыми руками не ездит». «То с паспортами, то с куском автобуса - как коммивояжер», - написала представитель нашего дипведомства в Facebook.
Также Захарова призналась, что вся эта ситуация напомнила ей строчки из песни лотошницы, прозвучавшей в фильме «Гардемарины». При этом она уточнила какие именно строчки:
«С модным товаром брожу налегке,
Женское счастье - ты в модном лотке.
Ленты, иголки, булавки, тесьма,
Все, чтоб свести кавалера с ума.
Умным родиться - не хитрый секрет.
Мужеский ум - либо есть, либо нет».
Напомним, российские паспорта украинский лидер привозил с собой в Мюнхен в 2015 году. Тогда он заявил, что с этими документами российские военнослужащие якобы воюют на Донбассе. В том же году Порошенко привез в Давос кусок автобуса и пытался убедить публику, что на нем «след российской ракеты».
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»