Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу в Мюнхене

СЕГОДНЯ 12:55 2018-02-17T12:56:19+03:00

Как отметила дипломат, украинский лидер «вообще никуда с пустыми руками не ездит»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, она отметила, что глава незалежной показал флаг Евросоюза, который якобы украинские силовики когда-то повесили в Авдеевке, безлюдному залу.

При этом дипломат заметила, что Порошенко «вообще никуда с пустыми руками не ездит». «То с паспортами, то с куском автобуса - как коммивояжер», - написала представитель нашего дипведомства в Facebook.

Также Захарова призналась, что вся эта ситуация напомнила ей строчки из песни лотошницы, прозвучавшей в фильме «Гардемарины». При этом она уточнила какие именно строчки:

«С модным товаром брожу налегке,

Женское счастье - ты в модном лотке.

Ленты, иголки, булавки, тесьма,

Все, чтоб свести кавалера с ума.

Умным родиться - не хитрый секрет.

Мужеский ум - либо есть, либо нет».

Напомним, российские паспорта украинский лидер привозил с собой в Мюнхен в 2015 году. Тогда он заявил, что с этими документами российские военнослужащие якобы воюют на Донбассе. В том же году Порошенко привез в Давос кусок автобуса и пытался убедить публику, что на нем «след российской ракеты».