Полиция опровергла ограбление пассажира такси на 130 млн рублей в Новой Москве

СЕГОДНЯ 13:17 2018-02-17T13:17:57+03:00

Ранее в СМИ появилась информация, что таксист напал на мужчину, которого подвозил

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В субботу, 17 февраля, в ряде СМИ появились сообщения о том, что в Новой Москве водитель «Яндекс. Такси» якобы избил пассажира и забрал у него 130 миллионов рублей. Однако в полиции эту информацию опровергли.

Как заявили корреспонденту «КП» в правоохранительных органах, человек, который сообщил стражам порядка об «ограблении», был сильно пьян. «Проверка показала, что никаких миллионов у него не было», - добавили в столичном главке МВД России.

Также стало известно, что псевдопотерпевшего направили в медучреждение.

Отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре 2016 года в СМИ появилась информация об ограблении инкассаторов на севере Москвы. Однако позднее выяснилось, что о нападении заявил позвонивший в дежурную часть мужчина, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.