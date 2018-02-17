СЕГОДНЯ 13:57 2018-02-17T14:19:38+03:00

Поезда в московском метро ходят в 50 раз точнее, чем в Нью-Йорке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что столичное метро является «одним из самых надежных в мире», ведь поезда в нашей подземке ходят точно по расписанию. По словам заместителя градоначальника, точность исполнения расписания в 2017 году составила 99,9%.

Таким образом, как заметил Ликсутов, московский метрополитен в 50 раз точнее нью-йоркского. «Точность исполнения расписания за 2017 год составляет 99,9%. По этому показателю московский метрополитен лучше метрополитена Токио и в 50 раз лучше, чем метрополитен Нью-Йорка», - цитирует заммэра ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Пассажиропоток московского метрополитена является одним из самых высоких в мире. По количеству пассажиров, перевозимых в год, он уступает только подземкам в Токио, Пекине, Сеуле и Шанхае.

В сутки же московский метрополитен перевозит в среднем порядка девяти миллионов человек. При этом средний интервал движения поездов составляет 90 секунд.