Семен Елистратов прошел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1 000 метров
Он выиграл свой забег у конкурентов
Семен Елистратов - в полуфинале Олимпиады на дистанции 1 000 метров.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде 2018 в Пхенхчхане в субботу прошли четвертьфинальные забеги в мужском шорт-треке. Наш Семен Елистратов, который выиграл первую медаль для России на Играх в Корее, уверенно миновал барьер четвертьфинала. Преодолев дистанцию за 1 минуту 23,893 секунды, Елистратов отпраздновал победу и с первого места прошел в полуфинал. Вторым стал Рюосуке Саказуме из Японии - 1 минута 24,099 секунды. Американец Джонни-Хенри Крюгер, приехавший третьим, попал в полуфинал по дополнительным показателям. Полуфинальный забег с участием нашего Елистратова пройдет чуть позже.