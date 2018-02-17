Семен Елистратов прошел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1 000 метров

СЕГОДНЯ 14:05 2018-02-17T14:05:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На Олимпиаде 2018 в Пхенхчхане в субботу прошли четвертьфинальные забеги в мужском шорт-треке. Наш Семен Елистратов, который выиграл первую медаль для России на Играх в Корее, уверенно миновал барьер четвертьфинала. Преодолев дистанцию за 1 минуту 23,893 секунды, Елистратов отпраздновал победу и с первого места прошел в полуфинал. Вторым стал Рюосуке Саказуме из Японии - 1 минута 24,099 секунды. Американец Джонни-Хенри Крюгер, приехавший третьим, попал в полуфинал по дополнительным показателям. Полуфинальный забег с участием нашего Елистратова пройдет чуть позже.