Анастасия Седова: "Бронзу Олимпиады отмечать не будем. Попьем чай с шоколадкой и по кроватям спать"

СЕГОДНЯ 14:34 2018-02-17T14:34:57+03:00

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Лыжницы сборной России принесли очередную медаль нашей команде на Олимпиаде в Пхенчхане. Российская команда стала третьей в эстафете 4 по 5 километров. Участница российской эстафетной четверки Анастасия Седова после завершения гонки призналась, что отмечать успех команда не будет.

- Как будем отмечать? Никак, чаек попьем с шоколадочкой и по кроватям. Мы в пятницу собирались с нашими тренерами - они сказали, что все равны. Это Олимпиада, здесь возможно все. Естественно мы доказали, что у нас женские лыжи есть, - приводит слова Седовой агентство "Р-Спорт".

Напомним, что сборная России впервые с 2006 года одержала выиграла медаль в лыжной женской эстафете на Олимпиаде. Наши стали третьими, пропустив вперед сборные Швеции и Норвегии.