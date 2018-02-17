В Германии подтвердили невозможность проведения встречи в «нормандском формате»

СЕГОДНЯ 14:41 2018-02-17T14:41:14+03:00

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В субботу, 17 февраля, в министерстве иностранных дел Германии подтвердили, что министерская встреча в «нормандском формате» (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по украинскому урегулированию все-таки не состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом, в дипведомстве заверили, что переговоры не удастся провести «исключительно по причинам плотного графика» их участников.

«Встреча в "нормандском формате" не будет проведена только по причинам плотного графика участников», - говорится в заявлении МИД ФРГ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января в департаменте информации и печати МИД РФ объявил о том, что министерская встреча в формате «нормандской четверки» может состояться 16 февраля в ходе конференции по безопасности в Мюнхене. Как отмечалось, вопрос организации таких переговоров в тот момент уже прорабатывался.

Кстати, изначально провести встречу в Мюнхене предложил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.