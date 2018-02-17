Семен Елистратов не смог пробиться в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1 000 метров

СЕГОДНЯ 14:54 2018-02-17T14:54:48+03:00

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Завершился полуфинальный забег в шорт-треке на дистанцию 1 000 метров на Олимпиаде в Пхенчхане. Наш Семен Елистратов, который уже был третьим на дистанции в полтора раза длиннее, занял лишь четвертое место в своем полуфинале и не смог пробиться в решающий забег.

Елистратов, проехав 1 километр за 1 минуту 26,773 секунды, занял 4 место. Победа тут досталась корейцу Лим Хьюону, второй - Шандор Шаолинь Лю из Венгрии. Чуть позже Елистратов пробежит в финале Б Олимпиады, по итогам которого будут определены места в итоговой классификации спортсменов по итогам соревнований.

Чуть позже сегодня в этой дисциплине будут разыграны медали среди четырех лучших спортсменов по итогам полуфиналов. В решающий забег попадают по два лучших спортсмена из каждого.