Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала олимпийской чемпионкой в масс-старте

СЕГОДНЯ 15:05 2018-02-17T15:05:02+03:00

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане были разыграны в субботу, 17 февраля, медали в женской биатлонной гонке на 12,5 километров в масс-старте. Россию в этом виде соревнований представляла единственная спортсменка - Татьяна Акимова. К сожалению, ей не удалось хорошо выступить. Победа тут досталась Анастасии Кузьминой. Уроженка Тюмени, родная сестра нашего Антона Шипулина, прошла дистанцию за 35 минут 23 секунды ровно, допустив один промах.

Второе место - у Дарьи Домрачевой из Белоруссии. Это первая награда для нее на Играх в Пхенчхане. Она при одном штрафном круге отстала на 18,8 секунды от победительницы. Третье место - у норвежки Тириль Экхофф, которая дважды промахнулась и отстала на 27,7 секунды. Наша Татьяна Акимова, к сожалению, допустила сразу пять промахов на третьем огневом рубеже. Она закончила гонку с 6 штрафными кругами на последнем месте, проиграв 6 минут 09,4 секунды победительнице.

Для нашей Татьяны Акимовой это - последняя личная гонка на Олимпиаде. Из-за санкций МОК наш состав биатлонной сборной был сокращен до двух мужчин и двух женщин. И теперь впереди последнее выступление - наши выйдут на старт смешанной эстафеты.