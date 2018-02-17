Американский адмирал призвал США готовиться к войне с Китаем

СЕГОДНЯ 15:03 2018-02-17T15:03:34+03:00

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Американский адмирал Гарри Харрис, назначенный ранее в феврале новым послом США в Австралии, призвал в конгрессе начать подготовку к войне с Китаем.

При этом он выразил мнение, что Вашингтон «предпочитает не замечать очевидного и игнорирует угрозу», исходящую от КНР. Между тем, как заверил Харрис, Поднебесная «постоянно наращивает военную мощь», и в ближайшее время армия в Южно-Китайском море будет сильнее американской.

«Я обеспокоен тем, что Китай будет подрывать международный порядок, основанный на правилах», - приводит слова новоиспеченного дипломата The Guardian.

Также адмирал подчеркнул, что в настоящее время Вашингтону надо приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом все-таки нужно готовиться к вооруженному противостоянию.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января президент США Дональд Трамп заявил, что главными соперниками Соединенных Штатов являются Россия и Китай. Как отметил тогда американский лидер, именно Москва и Пекин якобы угрожают интересам американцев.