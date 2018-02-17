Путин поприветствовал выпускников СПбГУ

СЕГОДНЯ 15:23 2018-02-17T15:23:39+03:00

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В субботу, 17 февраля, президент России Владимир Путин поприветствовал участников встречи выпускников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) "Реюнион-2018".

"Все мы с теплотой вспоминаем годы учебы в СПбГУ. Испытываем глубокие чувства признательности и уважения к нашим преподавателям за их большой, по-настоящему подвижнический труд и бесценный вклад в профессиональное становление своих питомцев", - передает слова главы государства его пресс-служба.

Путин отметил, что ежегодные встречи выпускников СПбГУ становятся доброй традицией и собирают новых участников. Кроме того, по словам президента, такие мероприятия способствуют развитию творческих и деловых связей, а также студенческого братства.

Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова, который сейчас является Санкт-Петербургским государственным университетом.