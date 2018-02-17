Лавров обратил внимание на коммерческую выгоду "Северного потока - 2"

СЕГОДНЯ 15:40 2018-02-17T15:41:02+03:00

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Россия надеется, что соседние с Германией страны учтут экономическую выгоду газопровода "Северный поток — 2" перед тем, как принимать решения по этому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с бизнесменами России и ФРГ в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что некоторые иностранные компании видят "исключительно коммерческий, полезный смысл проекта".

«Но для тех, кто пытается его торпедировать, немаловажно напомнить: протяженность маршрута от Ямала до Германии на две тысячи километров короче, чем нынешняя труба, которая идет до Германии через Украину, а стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше, чем нынешняя», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что экономическая выгода является «абсолютно очевидной».

«Уверен, что именно эти соображения будут лежать в основе окончательных решений соседних с Германией стран"», - добавил Лавров, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, трубопровод "Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от территории России до побережья Германии. Ввод в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.