Китайские производители начали поставки яблок в Россию и Белоруссию

СЕГОДНЯ 16:09 2018-02-17T16:09:43+03:00

Китай начал поставки яблок в Россию и Белоруссию Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Фрукты поставляют по железной дороге, соединившей Линьи и Минск

Изменить размер текста: A A

Производители из Китая начали поставлять яблоки в Россию и Белоруссию.

Как сообщило информационное агентство "Синьхуа", фрукты доставляют по железной дороге, соединившей Линьи (восточная провинция Шаньдун) и Минск.

"Первая партия груза из 26 тонн тонн яблок и 26 тонн чеснока уже направлена в Россию и Белоруссию", - говорится в сообщении.

Раньше у поставщиков не было возможности осуществлять поставки в Россию.

"Транспортировка яблок в Россию и Белоруссию по морю занимала слишком много времени и существенно увеличивала логистические расходы. После открытия железнодорожного маршрута мы надеемся выйти на высокий уровень поставок", - заявил менеджер компании Yiyuan Country Чжан Шаньцюань.

Отмечается, что компания планирует возвести на российской территории склад и каждый год поставлять на российский рынок более 30 тысяч тонн яблок.

Грузовой железнодорожный маршрут между Линьи и Белоруссией протяженностью около 10 тысяч километров открыли 26 января этого года.