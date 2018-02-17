Twitter пообещал сотрудничать с Вашингтоном для предотвращения вмешательства в выборы
Сервис микроблогов Twitter пообещал сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером и Конгрессом для предотвращения вмешательства в выборы.
"Twitter продолжает работать с аппаратом спецпрокурора и Конгрессом в связи с их расследованиями, предоставляя актуальную информацию и оказывая содействие через надлежащие каналы правоохранительных органов", - говорится в заявлении соцсети.
Отмечается, что активность такого рода является недопустимой. Кроме того, соцсеть заявила, что она "продолжает быть открытой перед общественностью" с целью изучения влияния других стран на американские выборы.
Как сообщал сайт kp.ru, социальная сеть Facebook ранее заявила, что штат специалистов по безопасности будет удвоен, а также будет налажено взаимодействие с американскими властями по этому вопросу.
Ранее власти США выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы в отношении 13 россиян.