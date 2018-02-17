Twitter пообещал сотрудничать с Вашингтоном для предотвращения вмешательства в выборы

СЕГОДНЯ 16:33 2018-02-17T16:33:15+03:00

Twitter продолжит сотрудничать с США по «российскому вмешательству» в выборы Фото: REUTERS

В компании заявили, что будут предоставлять «актуальную информацию» спецпрокурору Мюллеру и Конгрессу

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Сервис микроблогов Twitter пообещал сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером и Конгрессом для предотвращения вмешательства в выборы.

"Twitter продолжает работать с аппаратом спецпрокурора и Конгрессом в связи с их расследованиями, предоставляя актуальную информацию и оказывая содействие через надлежащие каналы правоохранительных органов", - говорится в заявлении соцсети.

Отмечается, что активность такого рода является недопустимой. Кроме того, соцсеть заявила, что она "продолжает быть открытой перед общественностью" с целью изучения влияния других стран на американские выборы.

Как сообщал сайт kp.ru, социальная сеть Facebook ранее заявила, что штат специалистов по безопасности будет удвоен, а также будет налажено взаимодействие с американскими властями по этому вопросу.

Ранее власти США выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы в отношении 13 россиян.