2018-02-17T16:33:15+03:00
В мире

Twitter пообещал сотрудничать с Вашингтоном для предотвращения вмешательства в выборы

В компании заявили, что будут предоставлять «актуальную информацию» спецпрокурору Мюллеру и Конгрессу
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Twitter продолжит сотрудничать с США по «российскому вмешательству» в выборыTwitter продолжит сотрудничать с США по «российскому вмешательству» в выборыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сервис микроблогов Twitter пообещал сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером и Конгрессом для предотвращения вмешательства в выборы.

"Twitter продолжает работать с аппаратом спецпрокурора и Конгрессом в связи с их расследованиями, предоставляя актуальную информацию и оказывая содействие через надлежащие каналы правоохранительных органов", - говорится в заявлении соцсети.

Отмечается, что активность такого рода является недопустимой. Кроме того, соцсеть заявила, что она "продолжает быть открытой перед общественностью" с целью изучения влияния других стран на американские выборы.

Как сообщал сайт kp.ru, социальная сеть Facebook ранее заявила, что штат специалистов по безопасности будет удвоен, а также будет налажено взаимодействие с американскими властями по этому вопросу.

Ранее власти США выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы в отношении 13 россиян.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турция опровергла применение химического оружия в Сирии
В Калуге в честь проводов зимы сожгли 30-метровое чучело Масленицы
Порошенко сообщил, при каких условиях будут возможны переговоры с Россией
Два человека погибли в результате взрыва на заводе во Франции
США заявили о готовности к диалогу с Россией по кибербезопасности
Украинские СМИ потребовали от Порошенко прекратить давление на свободу слова
В ДНР сообщили, что взяли в плен украинского военного
В московском детсаду, где умерла девочка, опровергли сообщения о травме другого ребенка
Лавров назвал трепотней заявления о «российском вмешательстве» в выборы в США
Китайские производители начали поставки яблок в Россию и Белоруссию
Лавров обратил внимание на коммерческую выгоду "Северного потока - 2"
Путин поприветствовал выпускников СПбГУ
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала олимпийской чемпионкой в масс-старте