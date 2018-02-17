2018-02-17T17:18:43+03:00
Происшествия

В московском детсаду, где умерла девочка, опровергли сообщения о травме другого ребенка

Ранее в СМИ появилась информация, что из детского сада №2120 в Новой Москве госпитализировали еще одну девочку
Екатерина БОЛГОВА
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В детсаду в Новой Москве опровергли данные о госпитализации еще одного ребенкаВ детсаду в Новой Москве опровергли данные о госпитализации еще одного ребенкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округов столицы Павел Карпов опроверг сообщения о травме еще одного ребенка в детском саду № 2120 в ТиНАО, где накануне умерла трехлетняя девочка.

Ранее в СМИ появилась информация, что из этого образовательного учреждения госпитализировали еще одну девочку с травмой головы.

"По данному адресу детского дошкольного учреждения больше не было никаких вызовов скорой помощи, никаких ЧП не было. Эта информация не соответствует действительности, никаких серьезных инцидентов не было", — сказал Карпов.

Он назвал это сообщение «придуманной и исковерканной ситуацией», передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 16 февраля, трехлетняя девочка умерла в детском саду № 2120 в Новой Москве. По предварительным данным, воспитательница и нянечка, возвращаясь с младшей группой с прогулки, увидели, что одного ребенка не хватает. Вернувшись, они обнаружили лежащую на снегу девочку без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка. Возбуждено уголовное дел, расследование находится на контроле в центральном аппарате СК.

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