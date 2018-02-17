В ДНР сообщили, что взяли в плен украинского военного
В субботу, 17 февраля, глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что прошедшей ночью погибли два украинских военных, еще двое пострадали, а один был взят в плен. Это произошло в результате попытки атаки позиций ДНР со стороны киевских силовиков в районе Донецка.
«Сегодня ночью украинские силовики произвели очередную вылазку диверсионно-тактической группы. С позиций в районе населенного пункта Пески группа украинских силовиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады… в количество восьми человек пыталась провести боевую вылазку», - рассказал Безсонов.
Он отметил, что киевские силы были остановлен на подступах к позициям.
«Уничтожены не менее двух украинских силовиков, двое ранены, один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен», — добавил Безсонов, передает РИА Новости.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о возможности вооруженного «освобождения» ДНР и ЛНР.