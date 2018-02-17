Украинские СМИ потребовали от Порошенко прекратить давление на свободу слова

СЕГОДНЯ 18:10 2018-02-17T18:10:28+03:00

По мнению авторов обращения, деятельность Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины свелась к цензуре и проверкам редакций

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Руководители ведущих украинских СМИ пожаловались президенту Украины Петру Порошенко и дипломатическим представительствам европейских стран и США на давление на свободу слова в стране.

«Уровень угрозы свободе слова в Украине дошел до критической черты. Применение физической силы к нашим коллегам, поджоги редакций, аресты, обыски... - неполный перечень "аргументов" власти в диалоге со СМИ», - говорится в обращении, опубликованном на сайте группы "Эра-медиа" в субботу, 17 февраля.

Представители СМИ призывают защитить «свободу слова - ценность, без которой не может существовать украинская демократия».

По мнению авторов обращения, деятельность Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины свелась к цензуре и проверкам редакций. В связи с этим они требуют отозвать представителей власти из этого совета. А также призывают Генпрокуратуру публично отчитаться о расследовании уголовных дел о преступлениях против корреспондентов.

"Обращаемся к руководителям дипломатических представительств США и европейских стран в Украине способствовать организации круглого стола, под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента под названием "День несвободы слова в Украине", - говорится в тексте.