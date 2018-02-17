Два человека погибли в результате взрыва на заводе во Франции

СЕГОДНЯ 19:08 2018-02-17T19:08:13+03:00

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В субботу, 17 февраля, на заводе агропромышленной компании Saipol в Дьепе на севере Франции произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщил супрефект Дьепа Жан-Эрик Винклер.

Как передает радиостанция Franceinfo, инцидент произошел на предприятии по производству растительного масла и сопутствующих продуктов. Взрыв прогремел около 10.45 по местному времени (12.45 мск). После взрыва на заводе начался пожар. Прибывшие на место представители экстренных служб смогли потушить возгорание.

Причина взрыва пока не уточняется. По предварительным данным, в момент происшествия на предприятии проводились технические работы.

Как сообщал сайт kp.ru, 9 февраля в жилом доме на улице Репищева в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. В результате три человека получили ранения. По словам свидетелей, пострадали десять квартир.