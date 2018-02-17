СЕГОДНЯ 19:36 2018-02-17T19:36:57+03:00

Ранее на Мюнхенской конференции президент Украины выступил с обвинениями в адрес РФ

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, при каких условиях будут возможны переговоры с Россией.

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — сказал Порошенко.

Он отметил, что на Украине отсутствует внутренний конфликт, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее на Мюнхенской конференции по безопасности украинский выступил с обвинениями в адрес России. Также он призвал запретить демонстрацию российского флага в мире.

«Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», - сказал Порошенко во время выступления в Мюнхене.