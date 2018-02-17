Турция опровергла применение химического оружия в Сирии

СЕГОДНЯ 20:23 2018-02-17T20:23:56+03:00

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Турция опровергла сообщения о применении химического оружие во время своей операции в Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник в субботу, 17 февраля.

"Это необоснованные обвинения. Турция никогда не использовала химическое оружие. Мы заботимся о гражданских лицах при операции "Оливковая ветвь", - сказал источник.

Он назвал также «черной пропагандой» сообщения о пострадавших в результате турецкой газовой атаки мирных жителях.

Ранее агентство SANA сообщало, что около шести жителей селения Эль-Мзейна неподалеку от сирийского города Африн на севере страны пострадали от отравляющего газа. По предварительным данным, это был хлор.

Как сообщал сайт kp.ru, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" на территории Сирии. Ранее курдские силы не раз обвиняли турецкие войска в использовании напалма.