В Польше заявили о разочаровании итогами переговоров с украинским вице-премьером

17 Февр. 21:03 2018-02-17T21:03:21+03:00

Это связно с тем, что власти Украины не отменили мораторий на эксгумацию польских захоронений на своей территории

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Пресс-служба президента Польши заявила о разочаровании итогами переговоров вице-премьера страны Петра Глинского с его украинским коллегой Павлом Розенко. Это связано с тем, что власти Украины до сих пор не отменили мораторий на эксгумацию польских захоронений на своей территории.

«Отсутствие решения украинской стороны относительно основополагающего вопроса об отмене запрета на эксгумацию польских захоронений на территории Украины означает серьёзный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры от президентов обеих стран, что существенно влияет на взаимные отношения», — говорится в заявлении.

При этом выражается надежда, что указанный запрет будет «снят в ближайшем будущем».

Как сообщал сайт kp.ru, в конце 2017 года глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава очень долго проявляла «ангельское терпение» в отношении Киева.