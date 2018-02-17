2018-02-17T21:03:21+03:00
В мире

В Польше заявили о разочаровании итогами переговоров с украинским вице-премьером

Это связно с тем, что власти Украины не отменили мораторий на эксгумацию польских захоронений на своей территории
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-служба президента Польши заявила о разочаровании итогами переговоров вице-премьера страны Петра Глинского с его украинским коллегой Павлом Розенко. Это связано с тем, что власти Украины до сих пор не отменили мораторий на эксгумацию польских захоронений на своей территории.

«Отсутствие решения украинской стороны относительно основополагающего вопроса об отмене запрета на эксгумацию польских захоронений на территории Украины означает серьёзный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры от президентов обеих стран, что существенно влияет на взаимные отношения», — говорится в заявлении.

При этом выражается надежда, что указанный запрет будет «снят в ближайшем будущем».

Как сообщал сайт kp.ru, в конце 2017 года глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава очень долго проявляла «ангельское терпение» в отношении Киева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ВМС США объяснили цель вхождения двух эсминцев в Черное море
Папа римский Павел VI станет святым в 2018 году
Вопрос о возвращении олимпийцам российского флага решится 24 февраля
Рэпер Дрейк раздал прохожим миллион долларов
В Канаде самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пламени из выхлопной трубы
Погода в Москве на 18 февраля 2018 года: в столице будет снежно, но теплее нормы
Глава Минобороны Германии считает хакеров страшнее боевиков ИГ*
В Британии произошло землетрясение – сильнейшее за последние десять лет
Глава МИД Чехии заверил Климкина в поддержке санкций против России
Премьер Молдавии: «Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой»
Спасатели предупредили о снегопаде и гололедице в Москве
В Чёрное море зашел второй американский эсминец с «Томагавками»
Украинские власти сняли охрану с РЦНК в Киеве, который грозили сжечь радикалы
В больницах Москвы остаются пятеро ребят, отравившихся в детском саду
«Эмоции – не политика»: Пушков ответил на заявление Порошенко о переговорах с Россией
В МЧС опровергли сообщение об авиакатастрофе в Ростове
Нетаньяху возмутился словами Моравецкого о причастности евреев к Холокосту
Россия направила в МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества
Антон Шипулин поздравил свою сестру с победой в масс-старте на Олимпийских играх
Израильская авиация нанесла удары по шести целям в секторе Газа
Климкин прокомментировал срыв переговоров в нормандском формате