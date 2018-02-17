Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич: неонацисты планируют поджечь здание РЦНК в Киеве

17 Февр. 21:18 2018-02-17T23:43:43+03:00

В Киеве националисты могут напасть на еще одно российское учреждение Фото: REUTERS

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Представители группировки "Организация украинских националистов" (экстремистская организация, запрещенная в России) хотят поджечь здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 17 февраля, члены украинских радикальных организаций устроили погром в здании Россотрудничества в украинской столице.

"По имеющейся информации, 18 февраля еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо", — сказал Лукашевич журналистам.

Он отметил, что в январе 2018 украинские националисты облили краской здание Россотрудничества, а также повесили цепь и замок на ворота перед зданием. А также ранее происходили нападения на здание посольства РФ в Киеве и другие российские учреждения, передает РИА Новости.