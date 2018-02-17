2018-02-17T21:31:59+03:00
Происшествия

На Москве под лед провалились пять человек

Трое из них уже спасены, поиски двоих продолжаются
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Незамедлительно прибывшие спасатели извлекли из воды трех человекНезамедлительно прибывшие спасатели извлекли из воды трех человек
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Компания из пяти парней днем 17 февраля каталась на снегоходах по Москве-реке. Они выехали на лед и под тяжестью техники провалились. О происшествии в районе Рублево сообщили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве.

- Сообщение о провалившихся в воду людях на акватории Москва-реки поступило в 16.45. Спасатели выехали на улицу Василия Ботылева, - подтвердили в ГУ МЧС по Москве.

Незамедлительно прибывшие спасатели извлекли из воды трех человек.

- Им подали веревки и спасательные круги. Так удалось вытащить мужчин на берег, - рассказали спасатели.

Как говорят в МЧС, мужчины были без видимых повреждений. Возрастом от 24 до 30 лет. Все они были доставлены на станцию ПСС и переданы для осмотра наряду скорой медицинской помощи.

Но ранее не было известно, что компания состояла из пяти человек. А где же еще двое? Предположительно они могут быть в воде. Их поиски продолжаются. Спасатели пока не дают никакой информации.

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