Заместитель генсека НАТО объяснила, почему Украина не может вступить в альянс
Заместитель генерального секретаря североатлантического альянса НАТО Роуз Гетемюллер объяснила, почему Украина пока не может вступить в организацию. Она напомнила, что в настоящее время членами альянса, помимо Украины, хотят стать Босния и Герцеговина, Македония и Грузия.
По словам Гетемюллер, прошло уже десять лет с момента саммита в Бухаресте, на котором властям Украины не стали предоставлять План действий относительно членства в НАТО. Но тогда стране пообещали вступление в альянс.
Она подчеркнула, что до сих пор указанный План действий не стал приоритетом для Киева.
"Украина – единственное из четырех государств, которое не заявило о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства как о части национальной политики, а именно это является путем к вхождению в НАТО", — сказала Гетемюллер, передает издание "Европейская правда".