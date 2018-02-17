Заместитель генсека НАТО объяснила, почему Украина не может вступить в альянс

17 Февр. 22:28 2018-02-17T22:28:18+03:00

Роуз Гетемюллер напомнила, что сейчас членами НАТО стремятся также стать Босния и Герцеговина, Македония и Грузия

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Заместитель генерального секретаря североатлантического альянса НАТО Роуз Гетемюллер объяснила, почему Украина пока не может вступить в организацию. Она напомнила, что в настоящее время членами альянса, помимо Украины, хотят стать Босния и Герцеговина, Македония и Грузия.

По словам Гетемюллер, прошло уже десять лет с момента саммита в Бухаресте, на котором властям Украины не стали предоставлять План действий относительно членства в НАТО. Но тогда стране пообещали вступление в альянс.

Она подчеркнула, что до сих пор указанный План действий не стал приоритетом для Киева.

"Украина – единственное из четырех государств, которое не заявило о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства как о части национальной политики, а именно это является путем к вхождению в НАТО", — сказала Гетемюллер, передает издание "Европейская правда".