2018-02-17T22:28:18+03:00
Политика

Заместитель генсека НАТО объяснила, почему Украина не может вступить в альянс

Роуз Гетемюллер напомнила, что сейчас членами НАТО стремятся также стать Босния и Герцеговина, Македония и Грузия
Екатерина БОЛГОВА
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Заместитель генерального секретаря североатлантического альянса НАТО Роуз Гетемюллер объяснила, почему Украина пока не может вступить в организацию. Она напомнила, что в настоящее время членами альянса, помимо Украины, хотят стать Босния и Герцеговина, Македония и Грузия.

По словам Гетемюллер, прошло уже десять лет с момента саммита в Бухаресте, на котором властям Украины не стали предоставлять План действий относительно членства в НАТО. Но тогда стране пообещали вступление в альянс.

Она подчеркнула, что до сих пор указанный План действий не стал приоритетом для Киева.

"Украина – единственное из четырех государств, которое не заявило о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства как о части национальной политики, а именно это является путем к вхождению в НАТО", — сказала Гетемюллер, передает издание "Европейская правда".

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