2018-02-17T23:06:19+03:00
Происшествия

В Тибете загорелся буддийский храм - объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Строительство монастыря Джоканг было начато в 639 году, он считается духовным центром Лхасы
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Монастырь Джоканг считается самым священным местом ТибетаМонастырь Джоканг считается самым священным местом ТибетаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 17 февраля, в Тибете загорелся буддийский монастырь и храм Джоканг, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает информационный портал "Сина", пожарные продолжают борьбу с огнем. Причина возгорания пока не установлена. В настоящее время сложность пожара оценивается как высокая. Крыша здания может получить заметный ущерб. Данные о пострадавших не поступали.

Монастырь Джоканг считается духовным центром Лхасы — столицы Тибетского автономного района. Строительство объекта было начато в 639 году. На место происшествия отправился секретарь парткома автономного района У Инцзе.

К одному из самых священных мест Тибета постоянно стекаются многочисленные паломники и туристы из разных стран. Джоканг расположен в одном километре от бывшей резиденции Далай-ламы дворца Потала. В храме хранится множество ценных буддийских реликвий, в том числе статуя Будды Шакьямуни.

В список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Джоканг был включен в 2000 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ВМС США объяснили цель вхождения двух эсминцев в Черное море
Папа римский Павел VI станет святым в 2018 году
Вопрос о возвращении олимпийцам российского флага решится 24 февраля
Рэпер Дрейк раздал прохожим миллион долларов
В Канаде самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пламени из выхлопной трубы
Погода в Москве на 18 февраля 2018 года: в столице будет снежно, но теплее нормы
Глава Минобороны Германии считает хакеров страшнее боевиков ИГ*
В Британии произошло землетрясение – сильнейшее за последние десять лет
Глава МИД Чехии заверил Климкина в поддержке санкций против России
Премьер Молдавии: «Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой»
Спасатели предупредили о снегопаде и гололедице в Москве
В Чёрное море зашел второй американский эсминец с «Томагавками»
Украинские власти сняли охрану с РЦНК в Киеве, который грозили сжечь радикалы
В больницах Москвы остаются пятеро ребят, отравившихся в детском саду
«Эмоции – не политика»: Пушков ответил на заявление Порошенко о переговорах с Россией
В МЧС опровергли сообщение об авиакатастрофе в Ростове
Нетаньяху возмутился словами Моравецкого о причастности евреев к Холокосту
Россия направила в МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества
Антон Шипулин поздравил свою сестру с победой в масс-старте на Олимпийских играх
Израильская авиация нанесла удары по шести целям в секторе Газа
Климкин прокомментировал срыв переговоров в нормандском формате