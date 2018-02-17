В Тибете загорелся буддийский храм - объект всемирного наследия ЮНЕСКО

17 Февр. 23:06 2018-02-17T23:06:19+03:00

Строительство монастыря Джоканг было начато в 639 году, он считается духовным центром Лхасы

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В субботу, 17 февраля, в Тибете загорелся буддийский монастырь и храм Джоканг, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает информационный портал "Сина", пожарные продолжают борьбу с огнем. Причина возгорания пока не установлена. В настоящее время сложность пожара оценивается как высокая. Крыша здания может получить заметный ущерб. Данные о пострадавших не поступали.

Монастырь Джоканг считается духовным центром Лхасы — столицы Тибетского автономного района. Строительство объекта было начато в 639 году. На место происшествия отправился секретарь парткома автономного района У Инцзе.

К одному из самых священных мест Тибета постоянно стекаются многочисленные паломники и туристы из разных стран. Джоканг расположен в одном километре от бывшей резиденции Далай-ламы дворца Потала. В храме хранится множество ценных буддийских реликвий, в том числе статуя Будды Шакьямуни.

В список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Джоканг был включен в 2000 году.