В Белом доме обвинили СМИ в создании хаоса вокруг «вмешательства» в выборы

17 Февр. 23:26 2018-02-17T23:26:36+03:00

Отмечается, что попытки вмешаться во внутренние дела США совершались еще в 2014 году при другом президенте страны

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Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли заявил, что Демократическая партия и американские СМИ создали больший хаос вокруг вмешательства в выборы президента 2016 года, чем те, кто пытался вмешиваться.

Он отметил, что попытки вмешаться во внутренние дела США совершались еще в 2014 году при другом президенте страны.

Это началось в 2014 году под носом президента Барака Обамы, который не предпринял ничего. Это началось задолго до того, как Дональд Трамп объявил о решении баллотироваться в президенты", - сказал Гидли в эфире телеканала Fox News.

Он подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании не было сговора между избирательным штабом Трампа и Россией. Также Гидли напомнил, что в обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера сообщалось, что попытки вмешаться в предвыборный процесс не повлияли на итог президентских выборов 2016 года.

"Есть две группы, породившие еще больший хаос, чем россияне. Это - демократы и ведущие СМИ, которые продолжают лгать американскому народу уже более года. Это должно вызывать возмущение американцев", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными обвинения, выдвинутые Мюллером.