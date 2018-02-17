2018-02-17T23:41:27+03:00
Политика

Климкин прокомментировал срыв переговоров в нормандском формате

Глава МИД Украины заявил, сто «что-то идет не так»
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в нормандском формате на Мюнхенской конференции по безопасности

«Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции», - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что переговоры не состоялись, потому что «что-то пошло не так».

«Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз в немецкой делегации», — добавил Климкин.

Как сообщал сайт kp.ru, на полях конференции в Мюнхене Климкин встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения минских договоренностей. «Был затронут ряд аспектов, касающихся внутриукраинского урегулирования и реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г., а также роли ООН на Украине», — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ВМС США объяснили цель вхождения двух эсминцев в Черное море
Папа римский Павел VI станет святым в 2018 году
Вопрос о возвращении олимпийцам российского флага решится 24 февраля
Рэпер Дрейк раздал прохожим миллион долларов
В Канаде самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пламени из выхлопной трубы
Погода в Москве на 18 февраля 2018 года: в столице будет снежно, но теплее нормы
Глава Минобороны Германии считает хакеров страшнее боевиков ИГ*
В Британии произошло землетрясение – сильнейшее за последние десять лет
Глава МИД Чехии заверил Климкина в поддержке санкций против России
Премьер Молдавии: «Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой»
Спасатели предупредили о снегопаде и гололедице в Москве
В Чёрное море зашел второй американский эсминец с «Томагавками»
Украинские власти сняли охрану с РЦНК в Киеве, который грозили сжечь радикалы
В больницах Москвы остаются пятеро ребят, отравившихся в детском саду
«Эмоции – не политика»: Пушков ответил на заявление Порошенко о переговорах с Россией
В МЧС опровергли сообщение об авиакатастрофе в Ростове
Нетаньяху возмутился словами Моравецкого о причастности евреев к Холокосту
Россия направила в МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества
Антон Шипулин поздравил свою сестру с победой в масс-старте на Олимпийских играх
Израильская авиация нанесла удары по шести целям в секторе Газа