17 Февр. 23:33 2018-02-17T23:41:27+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в нормандском формате на Мюнхенской конференции по безопасности

«Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции», - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что переговоры не состоялись, потому что «что-то пошло не так».

«Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз в немецкой делегации», — добавил Климкин.

Как сообщал сайт kp.ru, на полях конференции в Мюнхене Климкин встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения минских договоренностей. «Был затронут ряд аспектов, касающихся внутриукраинского урегулирования и реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г., а также роли ООН на Украине», — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.